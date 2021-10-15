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Windows 11 işletim sistemi Casper bilgisayarlarda kullanıma sunuldu

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Windows 11 işletim sistemi Casper bilgisayarlarda kullanıma sunuldu

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, Microsoft'un yeni Windows 11 işletim sistemine sahip ürünlerini üretmeye başladı.

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, Microsoft'un yeni Windows 11 işletim sistemine sahip ürünlerini üretmeye başladı. Windows'un şimdiye kadarki en üretken ve güvenli sürümü olan yeni Windows 11, Casper ürünleriyle buluşurken daha önce Windows 10 işletim sistemiyle alınan ürünlerde de yeni işletim sistemine geçiş ücretsiz yapılabiliyor.

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11, Casper dizüstü ve masaüstü modelleriyle buluştu. Hibrit çalışma için tasarlanan yeni Windows 11, Casper'ın 8. Nesil ve sonrası tüm Intel işlemcili ürünlerinde kullanılabilecek şekilde satın alınabiliyor. Yeni işletim sisteminin lansmanından önce tüketicilerin satın aldığı ürünlerde ise Windows 11'e ücretsiz geçiş yapılabilecek.

TÜKETİCİLER WİNDOWS 11 İLE CASPER BİLGİSAYARLARDA BULUŞUYOR

Windows 10'un tüm gücünü ve güvenliğini, yeniden tasarlanmış ve tazelenmiş bir görünümle sunan yeni işletim sistemi Windows 11'in lansmanı gerçekleşti. Tüketicileriyle en yeni teknolojiyi her zaman ilk kez buluşturan Casper, her ayrıntının düşünüldüğü, yeni araçlar, sesler ve uygulamalarla hibrit çalışma olanağını sunan Windows 11'i de Nirvana ve Excalibur modellerinde kullanıma sunmaya başladı. Hem bireysel kullanımda hem de çalışma ortamı için verimliliği, iş birliğini, uygulama uyumluluğunu ve güvenliğini çalışanlar için sunan Windows 11, donanım gereksinimlerini karşılayan tüm Casper modellerinde, geçişi ve kullanımı kolay bir şekilde yapılabilecek. Lansman öncesi Casper'dan bilgisayar satın alımı gerçekleştiren kullanıcılar ise Windows 10'dan Windows 11'e geçişi donanım gereksinimlerini karşıladıkları cihazlarında Windows Update aracılığıyla ücretsiz sağlayabilecekler.

WİNDOWS 11'Lİ CASPER MODELLER KOLAYLIK SAĞLIYOR

Basitlik ve kullanım kolaylığı, bilgisayar kullanım ihtiyaçları listesinin başında yer alıyor. Daha fazla zamanın harcandığı bilgisayarlarda bireysel kullanıcılara ve çalışanlara en iyi teknolojiyi sunmayı amaçlayan Casper, yeni Windows 11 işletim sistemli Nirvana ve Excalibur modelleriyle tüketicilerin yüksek performansa sahip olacakları bir ortamı yaratıyor. Hem oyun oynarken hem de üretkenlik aşamalarında güç ve performansa dayalı bilgisayarları tüketicilerle buluşturan Casper, kullanıcılarına Windows 11 işletim sistemiyle her alanda verimlilik, güvenlik ve uyumlu çalışmayı sunuyor.

Microsoft'un şimdiye kadarki en üretken ve güvenli sürümü olan Windows 11 işletim sistemli Casper bilgisayarlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için https://www.casper.com.tr/s/windows-11 linkini ziyaret edebilirsiniz.

(İHA)

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