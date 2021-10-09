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Van Büyükşehir Belediyesinden spor kulüplerine 1 milyon lira destek

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van Büyükşehir Belediyesinden spor kulüplerine 1 milyon lira destek

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentteki amatör spor kulüplerine toplam 1 milyon lira nakdi destek verildi.

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentteki amatör spor kulüplerine toplam 1 milyon lira nakdi destek verildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Amatör Spor Haftası kapsamında Fidanlık Parkı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kentte spor faaliyetlerini sürdüren 100 amatör kulübe 1 milyon lira nakdi destek yaptıklarını açıkladı.

Amatör spor kulüplerinin desteklenmesini bir görev olarak gördüklerini ve kulüplere destek olamaya devam edeceklerini ifade eden Bilmez, şöyle konuştu:

"Belediye bünyesinde sekiz branşta 533 öğrenciye, 15 antrenörle hizmet veriyoruz. Son iki yılda belediyenin düzenlediği kurslarda eğitim gören 280 öğrencinin de spor fakültelerine yerleşmeleri sağlandı. Önemli olan sporu izlemek değil sporun içinde olmak. Kentimizin nüfusunun yüzde 63'ü 30 yaşında altında, genç bir kentiz. Onun için her çocuğumuzun kendi mahallesinde spor yapabileceği alanlara ihtiyaç var. Maalesef güvenlik nedeniyle bu konu biraz ikinci, üçüncü sıraya itilmişti. Sağ olsun milletvekillerimizin girişimleriyle bu sene ilimizde ciddi spor tesislerin temeli atılmaya başlandı."

Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise AK Parti döneminde gençlerin spora yönlendirilmesi için kentte çok önemli yatırımların hayata geçirildiğini anlattı.

Son yıllarda spora yönlendirilen gençlerin sayısındaki artışa dikkati çeken Arvas, "Kin ve nefret yerine, şefkat ve sevgiyle dolan gençlerin büyümesini arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da gençlere daha fazla ulaşarak onlarda spor bilincini geliştirmek istediklerini belirterek, genç nüfusa kötü çevrelerin tuzaklarından alıkoyarak faydalı alışkanlıklar kazandırmak istediklerini dile getirdi.

Amatör Spor Kulüpleri Başkan Yardımcısı Ramazan Kıvanç ile Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Cengiz Polater'in konuşmasının ardından, ulusal ve uluslararası yarışlarda derece yapan sporculara ödül verildi.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
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