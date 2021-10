Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmler açıklandı!

Uluslararası birçok festivalde yarışan ve ödül alan yılın iddialı filmlerinden oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film yer alıyor.

Anne Delseth, Kamyar Mohsenin, Hilal Baydarov, Svetla Tsotsorkova ve Yoshi Yatabe'den oluşan jüri karşısına çıkacak uluslararası uzun metraj yarışma filmleri arasında; Juja Dobrachkous'un on yedi yaşındaki Ariadna'nın büyükannesinin cenazesi için Gürcistan'ın el değmemiş kırsalına dönmesini ve büyükannesinin ruhunu ölü bedenine bağlamak için eski bir defin ritüelini gerçekleştirmek durumunda kalmasını anlatan ve prömiyerini 50. Rotterdam Film Festivali'nde yapan "BEBIA, MY ONLY DESIRE", Susana Nobre'nin 63 yaşında ve emekliliğine az bir süre kalan Joaquim'in işsizlik maaşı alabilmek için çalışmak istemediği şirketlere iş başvurusunda bulunup evrak toplamasını konu edinen ve 71. Berlin Film Festival Berlinale Forum'da yarışan "JACK'S RIDE", Isabel Lamberti'nin Madrid'e yakın bir gecekondu mahallesinde ikamet edenlerin, evlerini inşa ettikleri arsanın satılmasıyla evlerinden taşınmak zorunda kalmalarını anlatan ve prömiyerini 68. San Sebastian Film Festivali'nde yapan ilk uzun metraj filmi "LAST DAYS OF SPRING", Shujun Wei'ninbir film ekibinin Çin'in güneyinde bulunan bir köye Ripples Of Life filminin pre-prodüksiyonu için gitmesini ve senaryonun da ötesinde beklenmedik olaylarla karşılaşmasını konu edinen ve prömiyerini 74. Cannes Film Festivali'nin Directors' Fortnight bölümünde yapan "RIPPLES OF LIFE", Han Shuai'nin bozuk aile düzeni içinde sürüklenirken talihsiz bir şekilde oyun arkadaşının boğulmasıyla kendini yetişkinlerin baskılarından köşeye sıkışmış bulan bir genç kızın hikayesiyle 71. Berlin Film Festival'in Generation Kplus En İyi Film ile 25. Busan Film Festival'inden FIPRESCI ödüllerini kazanan "Summer Blur", Kiro Russo'nun arkadaşlarıyla birlikte iş arayan genç bir madenciyi, gizemli bir hastalığa yakalanmaya başlarken takip edenve 78. Venedik Film Festivali'nin Orizzonti bölümünden Jüri Özel Ödülü alan "THE GREAT MOVEMENT", Ahmet Toklu'nun, semtinde basketbol oynayabilecekleri bir alan olmayan Ahmet'in bu engeli ortadan kaldırmak için bir yol bulmaya çalışmasını hikayeleştiren ve dünya prömiyerini 51. Giffoni Film Festivali'nde gerçekleştiren "Pota", Chema Garcia Ibarra'nın sıradan bir hayatı olan José Manuel'in bir ufo derneğinin haftalık toplantılarına katılmasını ve liderlerinin ölmesinin ardından kozmik sırrı bilen tek kişi olarak kalmasını anlatan, prömiyerini 74. Locarno Film Festivali'nde gerçekleştiren ilk uzun metrajı "THE SACRED SPIRIT" Cristina Grosan'ın 30'lu yaşlardaki bir grup insanın büyüyemedikleri halde yetişkinliğin gerekliliklerini karşılama çabasını anlatan ve dünya prömiyerini 27. Saraybosna Film Festivali'nin ana yarışmasında gerçekleştiren "THINGS WORTH WEEPING FOR", Hajni Kis'in 7 yıl boyunca hiç iletişim kurmayan bir baba kızın, birbirlerini tanımaya başladıkça aralarındaki bağın ve affetmenin gücünü fark etmesini anlatan ve 55. Karlovy Vary Film Festivali'nde "East of West" ödülü için yarışan "WILD ROOTS" filmleri yer alıyor

En İyi Uluslararası Filme 50.000 TL Ödül!

Türkiye prömiyerlerini 9. Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştirecek yılın iddialı filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri arasında; 2012'den bu yana Cannes Film Festivali Directors' Fortnight seçici kurul üyesi olan, 2018'de Locarno Film Festivali seçici kurulunda yer alan ve aynı zamanda Zürih Film Festivali'nin danışmanlığını yürüten Anne Delseth, 2016'dan bu yana Fajr Uluslararası Film Festivali'nin uluslararası ilişkiler yöneticiliği ve program direktörlüğünü yapan Kamyar Mohsenin, ikinci uzun metraj filmi In Between Dying ile geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştiren Azeri yönetmen Hilal Baydarov, ikinci uzun metraj filmi Sister ile 2019'da prömiyerini yaptığı San Sebastian Film Festivali Yeni Yönetmenler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü ve 8. Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü alan yönetmen Svetla Tsotsorkova ve Tokyo Uluslararası Film Festivali'nin uluslararası yarışma bölümünün uzun yıllar program direktörlüğünü gerçekleştiren Yoshi Yatabe yer alıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleri, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmlerden bir tanesi 50.000 TL'lik En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü'ne uzanırken; yarışmada 15.000 TL'lik En İyi Yönetmen, 10.000 TL'lik En İyi Kadın Oyuncu, 10.000 TL'lik En İyi Erkek Oyuncu ve 10.000 TL'lik Jüri Özel Ödülü olmak üzere toplam 5 kategoride 95.000 TL'lik ödül dağıtılacak.

