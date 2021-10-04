Ulaş'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) kazanan öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, bursluluk sınavını kazanan öğrencileri okullarında ziyaret etti. Sınavı kazanan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Gül, kitap hediye etti.

Okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan Gül, "Öğrenci öğretmen ilişkisindeki güzel örneklerden biri olan bu başarıdan dolayı idarecileri ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Öğrenci başarısı okul aile işbirliği, istikrar ve dikkatli bir çalışmayla mümkündür." diye konuştu.

Gül, ilçede başarının artırılması için her türlü desteğin devam edeceğini sözlerine ekledi.