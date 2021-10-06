A Milli futbol takımımızın Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Norveç'i ağırlayacağı maça bilet almak isteyen futbolseverler Türkiye - Norveç maç bileti nasıl alınır? Ne kadar?sorularını araştırıyor. Dünya Kupası Elemeleri'nde hedefine ulaşmak isteyen Türkiye - Norveç bugün karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası Elemeleri'nde haftanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye - Norveç maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, nerede oynanacak, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Türkiye - Norveç maç bileti nasıl alınır? Ne kadar? Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR? NE KADAR?

Passo Lig'in açıklamasına göre; Türkiye - Norveç maçı bilet fiyatları; 1. Katgeori 100 TL, 2. Kategori 35 TL ve 3. Kategori 15 TL olarak belirlenmiştir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynayacağı maçın biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ev sahibi taraftarlar için satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası finalleri yolunda A Milli Takımı'mıza destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz." denildi.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Norveç karşılaşması, Dünya Kupası Elemeleri maçı, 08-10-2021 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.

TÜRKIYE - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Norveç maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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