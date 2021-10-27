Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, BM'deki "Istanbul Photo Awards" sergisini gezdi
BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde açılan "Istanbul Photo Awards 2021" sergisini gezdi.
BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde açılan "Istanbul Photo Awards 2021" sergisini gezdi.
New York'ta temaslarda bulunan Büyükelçi mercan, Anadolu Ajansının BM'de izlenime sunduğu "Istanbul Photo Awards 2021"in ödüllü fotoğraflarının yer aldığı sergiyi ziyaret etti.
Büyükelçi Mercan'a sergiyi gezerken New York Başkonsolosu Reyhan Özgür eşlik etti.
New York'ta Türkevi'nin ardından BM'de de açılan sergi 29 Ekim'e kadar gezilebilecek.
Sergide, Kovid-19 salgınına dair fotoğraflar başta olmak üzere, Beyrut patlamasından Superbike Dünya Şampiyonası'na, geçen yıl dünya gündeminde yer alan olayları ele alan 40 fotoğraflık bir seçki ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Serginin resmi sponsorluğunu, Türk Hava Yolları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı üstleniyor.
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