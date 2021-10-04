Türkiye Milli maç ne zaman? 2021 Milli maçlar arası ne zaman başlıyor? Türkiye-Norveç ilk Milli maç hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Önümüzdeki hafta Milli maç arasına gireceğiz ve Türkiye 8 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde 2 önemli karşılaşma yapacak. Peki, Milli maç ne zaman? 2021 Ekim ayı Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli maç arası hangi günler olacak? İşte detaylar...
Nefesler tutuldu! Önümüzdeki Cuma günü Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemelerinde Norveç ile karşılaşacak. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz'un ilk maçına çıkacak. Peki, Türkiye Milli maç ne zaman? 2021 Milli maçlar arası ne zaman başlıyor? Türkiye-Norveç ilk Milli maç hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçlar hangi gün oynanacak?
Önümüzdeki hafta 8 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde milli maçlar oynanacak. Ülkemiz 8 Ekim'de Norveç ile Türkiye'de oynayacakken 11 Ekim'de ise Letonya deplasmanına gidecek.
- Türkiye - Norveç : 8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak
- Letonya - Türkiye : 11 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak
- Türkiye - Cebelitarık : 13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak
- Karadağ - Türkiye : 16 Kasım 2021 Salı günü oynanacak
Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim Cuma 2021 gününde oynanacaktır. Maç 21:45 'te başlayacak ve TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Letonya-Türkiye maçı 11 Ekim 2021 Pazartesi gününde oynanacaktır. Maç 21:45 'te başlayacak ve TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Türkiye-Cebelitarık maçı 13 Kasım 2021 Cumartesi gününde oynanacaktır. Maç 20:00 'da başlayacak ve TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Karadağ-Türkiye maçı 16 Kasım 2021 Salıgününde oynanacaktır. Maç 22:45 'te başlayacak ve TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.