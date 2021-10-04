Nefesler tutuldu! Önümüzdeki Cuma günü Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemelerinde Norveç ile karşılaşacak. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz'un ilk maçına çıkacak. Peki, Türkiye Milli maç ne zaman? 2021 Milli maçlar arası ne zaman başlıyor? Türkiye-Norveç ilk Milli maç hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçlar hangi gün oynanacak?

MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN 2021?

Önümüzdeki hafta 8 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde milli maçlar oynanacak. Ülkemiz 8 Ekim'de Norveç ile Türkiye'de oynayacakken 11 Ekim'de ise Letonya deplasmanına gidecek.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2021

Türkiye - Norveç : 8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak

Letonya - Türkiye : 11 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak

Türkiye - Cebelitarık : 13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak

Karadağ - Türkiye : 16 Kasım 2021 Salı günü oynanacak

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim Cuma 2021 gününde oynanacaktır. Maç 21:45 'te başlayacak ve TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Letonya-Türkiye maçı 11 Ekim 2021 Pazartesi gününde oynanacaktır. Maç 21:45 'te başlayacak ve TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TÜRKİYE-CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Cebelitarık maçı 13 Kasım 2021 Cumartesi gününde oynanacaktır. Maç 20:00 'da başlayacak ve TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karadağ-Türkiye maçı 16 Kasım 2021 Salıgününde oynanacaktır. Maç 22:45 'te başlayacak ve TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

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