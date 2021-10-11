Türkiye'den Afganistan'a 100 ton buğday tohumu - Haberler
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Türkiye'den Afganistan'a 100 ton buğday tohumu

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Türkiye'den Afganistan'a 100 ton buğday tohumu

Kıtlığa çare olabilmek amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından hazırlanan 100 ton buğday tohumu, tırlarla Afganistan'a gönderildi.

Kıtlığa çare olabilmek amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından hazırlanan 100 ton buğday tohumu, tırlarla Afganistan'a gönderildi.

Vakıf açıklamaya göre, Afganistan'daki son krizin ardından "Yalnız bırakma" sloganıyla bir kampanya başlatan İHH, Kabil, Ghazni, Meydan Şar, Saidabad, Tahar, Kunduz, Baglan ve Kandahar şehirlerindeki 15 bin Afgan'a gıda kumanyası ulaştırdı.

60 tonu bulan yardımlardan, en ücra köylerde yaşayan yetim aileleri ile engelli vatandaşların yanı sıra mülteci kampları ve hastaneler de faydalanırken, son olarak bölgeye tohum gönderildi.

Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretilen REİS, BAYRAKTAR 2000, ES26 ve SÖNMEZ 2021 tohumları, 3 farklı ilden 5 farklı tıra yüklenerek Afganistan'a uğurlandı.

Afganistan coğrafyası göz önünde bulundurularak tercih edilen 4 farklı tohum çeşidi, kendi özelliklerine göre farklı fiziki şartlara sahip arazilere ekilecek. 100 ton tohum, hayırseverlerin destekleriyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Eskişehir, Kırşehir ve Konya depolarından satın alındı.

İklim, toprak yapısı, gübreleme, yağmur ve sulamaya göre verimi değişen tohumlar, verim alınmaya başlandığında hem Afgan çiftçiler için hem de gıdaya ulaşmakta zorluk çeken Afgan halkı için umut vesilesi olacak.

Türkiye'den Afganistan'a 100 ton buğday tohumu

Türkiye'den Afganistan'a 100 ton buğday tohumu

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri
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