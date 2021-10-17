Türk Kızılay Manisa Şubesinden Mevlid Kandilinde çorba ikramı - Haberler
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Türk Kızılay Manisa Şubesinden Mevlid Kandilinde çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Türk Kızılay Manisa Şubesinden Mevlid Kandilinde çorba ikramı

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı tarafından, Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara bin kişilik çorba dağıtıldı.

MANİSA (İHA) - Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı tarafından, Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara bin kişilik çorba dağıtıldı.

Şehzadeler ilçesi Hatuniye Camii önünde, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı ikram aracında hazırlanan çorba, yatsı namazı sonrasında Kızılay gönüllüleri tarafından vatandaşlara ikram edildi. Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Türk Kızılay olarak sadece zor zamanlarda değil, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel gün ve gecelerde de vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi.

Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kızılay gönüllülerinin büyük desteği olduğunu belirten Keresteci, "Hayırsever ve gönüllülerimizin desteği ile çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Bugün de Mevlid Kandili dolayısıyla halkımıza bin kişilik çorba ikramında bulunduk. Emeği geçen, destek veren herkese Türk Kızılay ailesi olarak teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

Türk Kızılay Manisa Şubesinden Mevlid Kandilinde çorba ikramı

Türk Kızılay Manisa Şubesinden Mevlid Kandilinde çorba ikramı

Türk Kızılay Manisa Şubesinden Mevlid Kandilinde çorba ikramı

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Haber: Türk Kızılay Manisa Şubesinden Mevlid Kandilinde çorba ikramı - Haberler
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