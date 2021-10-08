Spor kulüplerine 5 milyonluk malzeme desteği - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor kulüplerine 5 milyonluk malzeme desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor kulüplerine 5 milyonluk malzeme desteği

Tokat'ta, "Spor Tokat" projesi kapsamında amatör spor kulüpleri ile okul spor kulüplerine 5 milyon liralık malzeme dağıtımı törenle yapıldı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta, "Spor Tokat" projesi kapsamında amatör spor kulüpleri ile okul spor kulüplerine 5 milyon liralık malzeme dağıtımı törenle yapıldı.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşma yapan Vali Dr. Ozan Balcı, Spor Tokat'ın ana amaçlarından birisinin öğrencilerin bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Gençlerin ya da çocukların bir spor dalıyla uğraşmasını sağlamayı önemsediklerini ifade eden Vali Balcı, "İnşallah bu amaç doğrultusunda da gidiyoruz. Beden eğitimi öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz, çok büyük destek verdi. Hangi işi yaparsanız yapın, hangi mesleği yaparsanız yapın ya bir spor dalıyla uğraşın ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olun. Sizi çok zenginleştirir, geliştirir" dedi.

Vali Balcı, il merkezi ve ilçelerde spor tesislerinde inşaat çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekerek, "Şu anda inşaatı devam eden projelerle beraber Tokat'ın spor tesisleri de çok zengin olmuş olacak. İnşallah bir yıl içinde tesislerimiz sizlerin hizmetinde olacak. Elli tane okul bahçesine voleybol ve basketbol sahaları yapıyoruz. 2 bin 500 kişilik 4 tribünlü çok güzel bir kapalı spor salonuna temellerini atıyoruz. Dolayısıyla spor altyapısına, tesisleşme anlamında da büyük katkı sağlıyoruz. Yeni hedefimiz voleybol, basketbol sahası olmayan okul kalmayacak" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Vali Balcı, kulüplere malzeme dağıtımı yaptı. - TOKAT

Spor kulüplerine 5 milyonluk malzeme desteği

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İbrahim Tatlıses Gülşen Seda Sayan Deniz Akkaya
Spor Emre Belözoğlu Ali Palabıyık Mesut Özil Ersun Yanal
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri Süleyman Soylu Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Spor kulüplerine 5 milyonluk malzeme desteği - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 15:42:42. #1.12#