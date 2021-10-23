Son dakika! Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
D-100 kara yolu Eşme mevkisinde 34 UG 8547 plakalı otomobil, yolun karşısında geçmeye çalışan Elmas Günay'a (62) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, Günay'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Günay'ın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri