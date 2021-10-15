Son dakika haberleri | Yeşil reçete operasyonunda şok detay: 5 yılda 600 milyon liralık para trafiği - Haberler
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Son dakika haberleri | Yeşil reçete operasyonunda şok detay: 5 yılda 600 milyon liralık para trafiği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Yeşil reçete operasyonunda şok detay: 5 yılda 600 milyon liralık para trafiği

Son dakika haberlerine göre İzmir'de jandarma ekiplerince çökertilen, aralarında doktor, eczacı ve uyuşturucu tacirlerinin bulunduğu 'yeşil reçete' şebekesinin 5 yıldır bu yolla gençleri zehirledikleri ve yaklaşık 600 milyon lira para trafiğini yönettikleri ortaya çıktı.

İzmir'de jandarma ekiplerince çökertilen, aralarında doktor, eczacı ve uyuşturucu tacirlerinin bulunduğu 'yeşil reçete' şebekesinin 5 yıldır bu yolla gençleri zehirledikleri ve yaklaşık 600 milyon lira para trafiğini yönettikleri ortaya çıktı.

Jandarma Genel Komutanlığı (KOM) Daire Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerinin uyuşturucu bağımlısı olan ancak uyuşturucu maddelere ulaşamayan kişilere yeşil reçeteye tabi psikiyatri haplarının satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dedektif gibi çalışan jandarma ekipleri, 3,5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 12 Ekim tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Buca, Balçova, Karşıyaka, Karabağlar, Konak, Güzelbahçe, Narlıdere ve Urla ilçelerinde 199 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Olayla ilgili 26 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, adreslerde yapılan aramalarda, 808 adet Pregabalin etken maddeli ilaç, 7 bin 78 adet reçete, 2 bin 42 adet kimlik fotokopisi, 1 adet para sayma makinesi, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Operasyon kapsamında suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 2 doktor, 7 eczane sahibi, 11 eczane çalışanı, 1 doktor çalışanı, 1 doktor eşi ve 4 irtibatçı/satıcı olmak üzere toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 10'u jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında 2 doktor, 6 eczacı, 1 doktor eşi, 1 doktor çalışanı, 3 eczane çalışanı ve 3 uyuşturucu satıcısı olmak üzere toplam 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

5 yıldır aynı yöntemle 600 milyon liralık para trafiğini yönetiyorlarmış

Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında, şebekenin ilaç suistimali suçunu İzmir'de 5 yıldır sürdürdüğü ortaya çıktı. Geçen 5 yıl içerisinde doktor - eczane - satıcı organizasyonunun toplamda yaklaşık 600 milyon lira para trafiğini yönettiğini ve bu yolla gençleri zehirleyerek potansiyel uyuşturucu bağımlıları oluşturduğunun tespit edildiği öğrenildi. - İZMİR

Son dakika haberleri | Yeşil reçete operasyonunda şok detay: 5 yılda 600 milyon liralık para trafiği

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