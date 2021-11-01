Son dakika haberleri... Beyrut'taki Tayyuna olaylarında gözaltına alınanların aileleri yakınlarının serbest bırakılmasını istiyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açıldığı Et-Tayyuna olaylarının ardından Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana'dan gözaltına alınanların aileleri, yakınlarının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Lübnan merkezli MTV televizyonunun haberine göre, yakınları gözaltına alınanlar Beyrut'taki askeri mahkeme önünde bir araya geldi.

Gözaltına alınanların avukatı Antoine Saad, "Ayn Rumana olayları dosyasına dahil olanlarla ilgili eşit olmayan bir durum var." dedi.

Saad, Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah Mahallesi'nden çatışmalara katılanların gözaltına alınmadığı, sadece Ayn Rumana sakinlerinden yakalananlar olduğuna dikkati çekerek, "Ayn Rumana'nın devamlı ezilen, haksızlığa uğrayan zayıf halka olmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Lübnan Askeri Mahkemesi 25 Ekim'de başkent Beyrut'taki Tayyuna bölgesinde 14 Ekim'de yaşanan olaya ilişkin 18'i tutuklu 68 zanlının sorgulandığını ve yasal işlemlerin devam ettiğini açıklamıştı.

Sorgulanan zanlılara "ülkede mezhep çatışması çıkarma, adam öldürme, izinsiz silah taşıma ve çatışmaya girme" gibi suçlamalar yöneltildiği aktarılmıştı.

Ne olmuştu?

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle 14 Ekim'de Beyrut Adalet Sarayına yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda yaklaşık 5 saat boyunca devam etmişti.

Hizbullah ve Emel Hareketi, destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Hristiyan Lübnan Güçleri Partisine bağlı silahlı grupları sorumlu tutmuştu.

Lübnan Güçleri Partisi ise Hizbullah ve Emel Hareketinin suçlamalarından sonra yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın ülkede düştüğü zor durumdan kurtulmak için acı olayları fırsata çevirmek üzere suçlayıcı bir tutum sergilediğini" savunmuştu.

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için bir günlük yas ilan etmişti.

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