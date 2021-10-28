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Son dakika haberleri | Antalya'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın bulundu

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Antalya'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın bulundu

Son dakika gündem haberi... Antalya'da hakkında kayıp ihbarı yapılan zihinsel engelli kadın bulundu.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında kayıp ihbarı yapılan zihinsel engelli kadın bulundu.

Gazipaşa ilçesi Karalar Mahallesindeki evinden çıkan yüzde 52 zihinsel engelli T.E.'den (21) haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma tarafından yapılan arama çalışması sonucunda T.E. evine 2 kilometre mesafede bulunarak ailesine teslim edildi.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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