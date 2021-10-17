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Son dakika haberi! Tunus'taki sivil toplum kuruluşundan hakkında soruşturma açılan eski Cumhurbaşkanı Merzuki'ye destek Açıklaması

AA - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Tunus'taki sivil toplum kuruluşundan hakkında soruşturma açılan eski Cumhurbaşkanı Merzuki'ye destek Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Arap Konseyi, Uluslararası Frankofoni Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamalardan dolayı hakkında soruşturma açılan Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'ye desteğini duyurdu.

Arap Konseyi, Uluslararası Frankofoni Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamalardan dolayı hakkında soruşturma açılan Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'ye desteğini duyurdu.

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşu Arap Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Diplomatik pasaportunu iptal etmek ve onu (casusluk ve vatana ihanetle) yargılamak yasa dışıdır." ifadeleri kullanıldı.

Merzuki hakkında soruşturma açılmasının yanı sıra karalama kampanyası da yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum, Merzuki'nin darbeye karşı çıkmak ve Anayasa'yı savunmak için üstlendiği önemli rol hakkında kafa karışıklığına sebep oluyor."

Merzuki ve Arap Konseyinin "Arap Baharı değerlerinin zafere ulaştırılması konusunda kararlı" olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu karalama kampanyasının karşı devrim planlarına yönelik motivasyonlarını artırdığı kaydedildi.

Sivil toplum örgütü olan Arap Konseyi, Arap Baharı devrimlerini savunmak, bölgedeki demokrasi kültürünü pekiştirmek, geçiş aşamalarını yönetmede tecrübe alışverişinde bulunmak amacıyla 2014 yılında Tunus'ta kurulmuştu.

Ne olmuştu?

Merzuki, France 24'ün Arapça kanalında 13 Ekim Çarşamba günü yayınlanan röportajında, "Uluslararası Frankofoni Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için Tunus'ta zirvenin yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayında 14 Ekim'de düzenlenen ilk Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Kays Said ise "Adalet Bakanımız'dan talep ediyorum, Tunus'un çıkarlarını hedef alan diplomatik pasaport sahipleri ile ilgili soruşturma açılsın, devletin iç ve dış güvenliğine kimse komplo kuramaz." dedi.

Said, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söyledi.

Suçlamaları reddeden Merzuki aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin aleyhine çalışmadığını, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararlarını darbe olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını belirtti.

Merzuki, "Kays Said'i Tunus'un meşru Cumhurbaşkanı olarak görmediğim için alınan kararlarla ilgilenmiyorum." ifadesini kullandı.

Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani ise 15 Ekim'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merzuki'nin France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan ifadeleriyle ilgili soruşturma açıldığını aktardı.

AA - Son Dakika Haberleri
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