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Son dakika haberi! İstanbul merkezli 6 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 19 kişi yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! İstanbul merkezli 6 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 19 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 19 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı ve para transferleriyle haksız kazanç sağladığı tespit edilen bir suç örgütünün 24 üyesinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilere ait adresleri belirleyen polis, İstanbul'un çeşitli ilçelerinin yanı sıra Samsun, Bursa, Tekirdağ, Ordu ve Çanakkale'deki adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 17 cep telefonu, 14 sim kart, 3 flash bellek, 3 hafıza kartı, 3 dizüstü bilgisayar, 3 hard disk ve 2 tablet bilgisayar ele geçirildi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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