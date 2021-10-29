Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre AFYONKARAHİSAR'da, polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı, diğerlerinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

AFYONKARAHİSAR'da, polisin Deaş terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı, diğerlerinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmanın ardından terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 Ekim günü operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Tunus uyruklu Moez Alouani ile Ahmed Aladani, 'örgüt üyesi olma' suçundan gözaltına alındı. Evde ayrıca Konya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası'nca hakkında 'örgüte bilerek isteyerek yardım etmek' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriyeli Abdülhekim El Bekro ile 18 yaşından küçük A.E.H. de yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdülhekim El Bekro tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

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