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Son dakika haberi: 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haber: Balıkesir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddiasıyla 6'sı kamu görevlisi toplam 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir merkezli, İstanbul ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. - BALIKESİR

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