Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı - Haberler
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Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

Suriye'de PKK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra geldikleri Mersin'de, sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü mahiyette paylaşımlar yaptıkları belirlenen 4'ü kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (İHA) - Suriye'de Pkk terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra geldikleri Mersin'de, sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü mahiyette paylaşımlar yaptıkları belirlenen 4'ü kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra Mersin'e geldikleri yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü ve destekleyici mahiyette paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4'ü kadın 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

-İHA-

Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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