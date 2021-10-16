SOKAK BASKETBOLU CUMHURİYET KUPASI BAŞLIYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SOKAK BASKETBOLU CUMHURİYET KUPASI BAŞLIYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
SOKAK BASKETBOLU CUMHURİYET KUPASI BAŞLIYOR

Ünye Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sokak Basketbolu Cumhuriyet Kupası Turnuvası 18 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

Ünye Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sokak Basketbolu Cumhuriyet Kupası Turnuvası 18 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen Sokak Basketbolu Cumhuriyet Kupası başlıyor. 12 erkek ve 4 kadın olmak üzere 16 takımdan oluşan turnuvanın finali ise 29 Ekim Cuma günü oynanacak.

Ünye Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlik takvimi kapsamında gerçekleştirilen turnuvanın kura çekimi, belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.

Başkan Tavlı, "Pandemi Nedeni ile Bu Tür Organizasyonları Gerçekleştirememiştik"

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan Sokak Basketbolu Cumhuriyet Kupası Turnuvası takım kuralarını çeken Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Kupası Sokak Basketbolu Turnuvamızı 29 Ekim Cuma günü sonuçlanacak şekilde planladık. 12 erkek ve 4 kadın olmak üzere turnuvada 16 takım mücadele edecek. Turnuvanın spora yakışır bir şekilde centilmence geçmesini temenni ediyorum. Bu zaman kadar Koronavirüs pandemisi nedeni ile bu tür organizasyonları gerçekleştirememiştik. Diliyoruz ve umuyoruz ki gelecek yıl pandeminin etkisisin azalması ile birlikte hem Cumhuriyet Kupası hem de yaz döneminde olmak üzere iki turnuva gerçekleştiririz ve gençlerimizle güzel bir heyecanı birlikte yaşarız. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. " dedi.

İlk maçları 18 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan turnuvanın final müsabakası 29 Ekim Cuma günü Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Derya Tuna Işıl Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Sergen Yalçın Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SOKAK BASKETBOLU CUMHURİYET KUPASI BAŞLIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 15:04:57. #1.12#