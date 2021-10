Öğrenciler, Çocuk Tarım Akademisi'nde tarımı öğreniyor

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de Obaköy alanında oluşturulan Çocuk Tarım Akademisi'nde öğrencilere tarım faaliyetleri öğretiliyor.

Kırıkkale Valiliği tarafından Kızılırmak kıyısında turizme kazandırılan Obaköy Eğlence ve Dinlenme Tesisinde "Çocuk Tarım Akademisi" oluşturuldu. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin açılış töreninde, öğrencilere 'tarım' ile ilgili bilgiler aktarıldı. İl Tarım Müdürlüğü'nde görevli usta öğreticiler, öğrencilerin tohumları toprakla nasıl buluşturulacağını uygulamalı bir şekilde anlattı. Etkinlikte, öğrencilere tarım müzesi alanı da gezdirildi. Eski tarım aletleri tanıtıldı.

Törende konuşan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Çocuk Tarım Akademisi'nin önemli olduğunu ifade ederek, "Öncelikle çocuklarımızın ellerinin tabletlere bilgisayar tuşlarına değil de toprağa değmesini istiyoruz. Çocuklarımızın bilgisayar üzerinden ürün yetiştirmesini değil de fiili olarak toprakla iştigal edip gerçek tohumları, gerçek bitkiyi, gerçek tarımı öğrenmesini arzu ediyoruz" dedi.

"Tarım bizim milli güvenliğimiz kadar çok önemli bir sektör"

Tarımın stratejik bir sektör olduğuna değinen Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın kurulduğundan beri stratejik bir sektör olmuştur. Daha düne kadar tarım sadece maişet kaygısıyla sadece insanlarını yaşamını idame etmesi için yapılan iştigal alanıyken, şimdi tam tersi tarımdan para kazanılan bir alan olmaya başladı. Eğer bir millet her şeyini kaybetmişse tekrar yeniden başlayacağı yer tarımdır. Tarım bizim milli güvenliğimiz kadar çok önemli bir sektör. Bu yüzden tarıma önem veriyoruz. Bu tarıma niçin önem veriyoruz? Bu çocukların tarımı neden öğrenmesini istiyoruz? Çünkü her şey küçük bir tohumla, küçük bir maddeyle, küçük bir objeyle her şeyin küçük şeylerle başladığını öğrenmelerini istiyoruz. Bu çocukların hayal kurmasını istiyoruz. Bir tohumdan bir ağacın görmesini istiyoruz. Bunu takip etmesini istiyoruz. Sabrı öğrenmesini istiyoruz. Geleceğin Türkiye'sinde ben tarımın çok önemli bir yerin olduğunu görüyorum."

Tekbıyıkoğlu, "Bu duygularla bu düşüncelerle 2021-2022 yılı Tarım Akademisi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Daha önce bu projeye çok emeği geçen kıymetli eski valimiz Yunus Sezer'e teşekkürü de bir borç biliyorum" diye konuştu. - KIRIKKALE