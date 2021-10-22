Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle | 22 Ekim Cuma 2021!

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fatma Hanım, 4 Şubat'ta kardeşinin Cemal Bey'in yanına çıktığını, kardeşi gelmeyince arabanın içinden kalkıp yukarıya çıktığını, Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, gidin senin yüzünden kardeşini dövdüm dediğini anlattı. Oradan kalkıp hastaneye gittiklerini, kardeşinin dişlerini çektirdiklerini, sonra yeniden röntgen çektiklerini, Cemal Bey'in yanına gittiklerini söyledi. Fatma Hanım, Cemal Bey'in kardeşi gibi davranıp annesini aradığını "Anne ben dağdayım, kemiklerim kırık, içimden sanki bir parça koptu" dediğini, peçete koyup konuştuğunu, kendisinin de gördüğünü, o an zaten kardeşinin ölmüş olduğunu dile getirdi. Müge Anlı, Fatma Hanım'ın ortalama 4 günde bir hastaneye gittiğini söyledi. Fatma Hanım astım olduğu, zatürreye yakalandığı için yatırıldığını iddia etti. Tarlada bulunan kafatası inceleniyor... Müge Anlı, Lüleburgaz ilçe emniyetinin araya girdiğini ve Mehmet Bey'in amcaoğlu Murat Bey'den DNA örneği alındığını, kafatası ile eşleşmesi için kan örneğinin alındığını açıkladı. Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? Kocası için ''evlilik dışı beraberlik'' iddiası... Müge Anlı, bu hanımefendinin "Bundan 7 yıl önce Nurgül ve eşi yaşar gelmişti. Yaşar mutfağımı yapacaktı, mermer aldık geldik Nurgül'ün tavrı değişti, Yaşar ile de Nurgül ile de görüşmedim. Daha sonrasında Yaşar'ın oğlunun da benim oğlumun da uyuşturucu problemi olduğu için görüşmeye devam ettik, biz kader ortağıydık, Nurgül de kıskanıyor diye bu görüşmeleri Nurgül'den gizledik. Yaşar iyi bir insandır, abim de sorun yarattı ama neden görüşmeyeyim dedim, abim de sen o adamla görüşmeye devam edersen senin için dedikodu çıkarırım" dediğini okudu.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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