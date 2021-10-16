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Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun

Habermetre - Haberler | Toplum
Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KONYA (Habermetre) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şu şekilde:

"İki cihan güneşi Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olarak andığımız bu mübarek güne kavuşmanın sevinci içerisindeyiz.

Ümmeti olmakla müşerref olduğumuz Peygamber Efendimiz, iyilikte, güzellikte, hoşgörüde yeni bir çağ başlatmış ve tüm inananları İslam'ın ışığında toplamıştır. Biz Müslümanlar ise gönüllerimizi onun yolunda birleştirip, ömrümüzü onun ümmeti olabilmeye layık kullar olarak geçirmenin çabasında olmalıyız.

Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yılki Mevlid-i Nebi Haftası temasını 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' olarak belirlemiştir. Peygamberimiz anne-babasına, yakın çevresine ve ashabına, kısaca tüm yaratılana karşı göstermiş olduğu vefa ile hepimize örnek teşkil etmektedir. Bizler de bu tema vesilesi ile dünyamızı ve ahiretimizi huzura kavuşturacak vefa konusunda daha bilinçli olmalı, tüm yaratılanı yaratandan ötürü severek vefamızı her daim göstermeliyiz.

Bu vesileyle tüm Konyalı hemşehrilerimin, ülkemizin ve İslam dünyasının Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası'nı tebrik ediyorum. Bu mukaddes haftanın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyada barışı, huzuru tesis etmesini, gözyaşlarını dindirmesini ve gönülleri İslam yolunda birleştirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. "

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