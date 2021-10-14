Merzifon'da toplu taşıma araçları ve taksiler denetlendi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde toplu taşıma araçları ve taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine "Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi" gönderilmesinin ardından Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçedeki toplu taşıma araçları ve taksiler denetlendi.

Ekipler tarafından durdurulan 207 araçta, evrak, taksimetre, kısa mesafe, emniyet kemeri, cep telefonu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Dokuz araca 6 bin 324 lira cezai işlem uygulandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Yunus Karaca, gazetecilere, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Karaca, denetimlerle ihlalleri en az seviyeye indirmeyi amaçladıklarını kaydetti.