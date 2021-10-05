Mersin'de Bizans ve Roma dönemi ait tarihi eserler ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de Bizans ve Roma dönemi ait tarihi eserler ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'de Bizans ve Roma dönemi ait tarihi eserler ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramada Bizans ve Roma dönemine ait 55 bronz sikke, 1 insan figürlü bronz heykelcik, 1 bronz kolye ucu ile 1 metal obje ele geçirdi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramada Bizans ve Roma dönemine ait 55 bronz sikke, 1 insan figürlü bronz heykelcik, 1 bronz kolye ucu ile 1 metal obje ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Mut ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan bir şüpheliyi belirledi. Bunun üzerine şahıs yakalamak için operasyon yapan ekipler, belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı. Evde arama yapan ekipler, 55 bronz sikke, 1 insan figürlü bronz heykelcik, 1 bronz kolye ucu ile 1 metal obje ele geçirdi.

Tarihi eserler incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

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