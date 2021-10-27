Kocaeli'de bir aracın motor kısmında uyuşturucu bulundu - Haberler
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Kocaeli'de bir aracın motor kısmında uyuşturucu bulundu

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Kocaeli'de bir aracın motor kısmında uyuşturucu bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir aracın motor kısmında uyuşturucu ele geçirildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir aracın motor kısmında uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Aramada, aracın motor bölümüne gizlenmiş 102 gram metamfetamin ile 2 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri
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