Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı

Türkiye, bir ülkeye daha silahlı insansız hava aracı ( Siha ) ihraç etti. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev Kırgızistan'ın ilk kez bütçe kaynaklarından satın aldığı 40 zırhlı aracın teslim töreni kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Taşiyev, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldıklarını ve bunların yakın zamanda teslim edileceğini aktardı.

"BU SEFER ASKERİ ARAÇLARI BÜTÇE KAYNAĞINDAN ALDIK"

Kırgızistan'ın çoğu zaman askeri araçları yardım olarak aldığına işaret eden Taşiyev, "Bu sefer askeri teknikleri bütçe kaynaklarından satın aldık. Devlette bugün böyle bir imkan oluştu. 40 zırhlı araca devlet bütçesinden yaklaşık 300 milyon som (3,5 milyon dolar) tahsis edildi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BİZİM İÇİN SİHA YAPILIYOR"

Taşiyev, zırhlı araçları Dubai'dan satın aldıklarını ve bunların sınır muhafızında kullanılacağını belirtti. Diğer askeri araçlar için de bütçeden para ödediklerini kaydeden Taşiyev, "Halihazırda Türkiye'de bizim için Bayraktar SİHA'lar yapılıyor. Bu araçlardan dünyada 5 ülkede var. Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı. Taşiyev, söz konusu SİHA'ları kullanacak kişilerin Türkiye'de eğitim aldığını dile getirdi. Rusya'dan da Orlan-10 SİHA'larını satın aldıklarını ifade eden Taşiyev, bunun dışında yurt dışından keskin nişancı tüfeklerini temin ettiklerini sözlerine ekledi.

"30 YILDA KİMSE İLE BİR ÇATIŞMA BAŞLATMADIK"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ise yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin teçhizat envanterinin çıkarıldığını ve arızalı tüm teçhizatın gelecek baharda güncelleneceğini belirtti. Teçhizatların yenilenmesinin her hangi bir çatışmaya hazırlık olmadığının altını çizen Caparov, "Biz 30 yılda kimse ile bir çatışma başlatmadık. Elimizde silahla yabancı toprakları ele geçirmedik ve ileride de bunu yapmayacağız. Eğer topraklarımızı işgal etme girişimi olursa cevabı sert olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Caparov, Sınır Muhafız Hizmetinin yanı sıra Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının malzeme ve teknik altyapısının güçlendiğini sözlerine ekledi.