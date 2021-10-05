KİLOSU 60 BİN LİRAYA SATILAN SAFRANIN HASADINA BAŞLANDI - Haberler
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KİLOSU 60 BİN LİRAYA SATILAN SAFRANIN HASADINA BAŞLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KİLOSU 60 BİN LİRAYA SATILAN SAFRANIN HASADINA BAŞLANDI

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan, kilogramı 50 ile 60 bin lira arasında satılan safranın hasadına başlandı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan, kilogramı 50 ile 60 bin lira arasında satılan safranın hasadına başlandı.

Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı. Safran, ilçede yaklaşık 20 çiftçi tarafından 53 dekar alanda üretiliyor. Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan safranın çiçekleri toplanıyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 50-60 bin liradan satılıyor.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, '6 yıldır 27 dekara yakın bir alanda safran üretimi yapıyoruz. Bu yıl da 1 Ekim itibarıyla çiçeklenmeye başladı. Hasat süremiz 45 gün devam eder. Kasım ayının 15-20'sine kadar çiçek toplarız burada. Hasat sonunda 20-25 kilogram arasında ürün bekliyoruz bu yıl. Kilogram fiyatı 50-60 bin TL civarında olacak" dedi.

TURİZME KATKI SAĞLIYOR

Safran tarlasına turistlerin de ilgi gösterdiğini ve Safranbolu'nun turizmine katkı sağladığını anlatan Yılmaz, "Bizim bölgemize Arap turist çok fazla gelmeye başladı. Onlar safrana çok meraklı. Özellikle Kuveyt, Katar, Dubai, Bahreyn gibi bölgelerden gelip safran alıyorlar. Safran Safranbolu'ya çok fazla artı kattı' diye konuştu.

KİLOSU 60 BİN LİRAYA SATILAN SAFRANIN HASADINA BAŞLANDI

KİLOSU 60 BİN LİRAYA SATILAN SAFRANIN HASADINA BAŞLANDI

KİLOSU 60 BİN LİRAYA SATILAN SAFRANIN HASADINA BAŞLANDI

KİLOSU 60 BİN LİRAYA SATILAN SAFRANIN HASADINA BAŞLANDI

KİLOSU 60 BİN LİRAYA SATILAN SAFRANIN HASADINA BAŞLANDI

KİLOSU 60 BİN LİRAYA SATILAN SAFRANIN HASADINA BAŞLANDI

KİLOSU 60 BİN LİRAYA SATILAN SAFRANIN HASADINA BAŞLANDI

KİLOSU 60 BİN LİRAYA SATILAN SAFRANIN HASADINA BAŞLANDI

KİLOSU 60 BİN LİRAYA SATILAN SAFRANIN HASADINA BAŞLANDI

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Haber: KİLOSU 60 BİN LİRAYA SATILAN SAFRANIN HASADINA BAŞLANDI - Haberler
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