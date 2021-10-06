Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar etkili oldu - Haberler
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar etkili oldu

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü.

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü.

Sabah saatlerinde ilçede etkili olan sağanak, öğleden sonra kar yağışına dönüştü.

İlçe merkezindeki bazı yerler ile yüksek rakımlı Soğanlı, Allahuekber dağları beyaz örtüyle kaplandı. Kar örtüsünün sonbahar renkleriyle bütünleştiği ilçede güzel manzaralar oluştu.

Vatandaşlardan Kadir Edizdağ, Sarıkamış'a kar yağdığında mutlu olduklarını belirtti.

Edizdağ, "İlçemiz karlar diyarı olduğu için turizm, kayak tesislerinde çalışanlara bol kazançlar diliyorum." dedi.

Öte yandan Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyü ile Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar etkili oldu

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
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