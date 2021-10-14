Karacabey'de altyapı çalışmaları kronik sorunları ortadan kaldıracak - Haberler
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Karacabey'de altyapı çalışmaları kronik sorunları ortadan kaldıracak

Bültenler - Haberler | Güncel
Karacabey'de altyapı çalışmaları kronik sorunları ortadan kaldıracak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner ile birlikte Danışment Mahallesi'nde devam eden yağmur suyu ile kanal hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Karacabey'in merkez ve kırsal mahallelerinde süren çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Özkan, şehrin dört bir yanında süren altyapı çalışmaları tamamlandığında, Karacabey'in kronik pek çok sorununun da tarih olacağını söyledi. Başkan Özkan, merkezde olduğu gibi bu çalışmaların kırsal mahallelerde de titizlikle sürdürüldüğünün altını çizdi.

Merkez ve kırsalda sürüyor

Çalışmalar hakkında Şahiner'den bilgi alan Özkan yaptığı açıklamada, "Karacabey Belediyesi olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ Müdürlüğü ekipleri ile istişare halinde hem merkezde hem kırsal kesimlerde sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak Danışment Mahallemizde yağmur suyu hatları ve 6 KM kanal hattı döşenirken, bu çalışmaların devamında 8 KM'lik içme suyu hattı da döşenecek. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a ve BUSKİ Karacabey Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

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