Karabük'te "Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali" 27 Ekim'de başlayacak

KARABÜK (AA) - Yenice Belediyesince 23'üncüsü düzenlenen Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali, 27 Ekim-31 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, festival kapsamında 27 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te Yenice Belediyesi Ihlamur Teras Tesisleri'nde Eğitim Paneli düzenlenecek. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Kılınç, panelde konuşmacı olarak yer alacak. Aynı gün saat 16.00'da Yenice Belediyesi toplantı salonunda resim yarışması değerlendirmesi yapılacak.

Yenice Belediyesi ile Yenice Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle 28 Ekim Perşembe günü düzenlenecek panel, saat 13.00'te okulun konferans salonunda gerçekleştirilecek. "İş güvenliği" konulu panele, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut ve Beykoz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Çabuk konuşmacı olarak katılacak.

Ayrıca, aynı gün saat 16.00'da Ihlamur Teras Tesisleri'nde Türk Halk Müziği Ses Yarışması değerlendirmeleri yapılacak.

Etkinliklere, 29-30 Ekim'de Yenice Demokrasi Meydanı'nda açılacak resim sergisiyle devam edilecek.

Festivalin son gününde ise Akay Meydanı'nda saat 17.00'de festival yürüyüşü gerçekleştirilecek. Program, 17.30'da Karabük Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi gösterisi, 18.00'de Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nda ilk 3'e giren yarışmacıların konseri, 18.30'da ödül töreni, 19.30'da rock grubu Zakkum konseriyle sona erecek.

Etkinliğe herkesi davet eden Belediye Başkanı Zeki Çaylı, "23 yıldır kutlanan festivalimizi ilk defa 5 güne yaydık. Arkadaşlarımız yoğun gayret içindeler. Güzel bir program ortaya sunabilmek için çalışıyorlar. Tüm ekiplerimizle festivale hazırız." ifadelerini kullandı.