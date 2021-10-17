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Son dakika haberi! KAĞITHANE'DE İŞ YERLERİNE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! KAĞITHANE'DE İŞ YERLERİNE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Son dakika haber... KAĞITHANE'de tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik 3 ayrı iş yerinde yapılan denetimlerde 400 bin adet boş makaron, 560 bin adet dolu makaron, 70 kilogram açık tütün ve 480 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

KAĞITHANE'de tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik 3 ayrı iş yerinde yapılan denetimlerde 400 bin adet boş makaron, 560 bin adet dolu makaron, 70 kilogram açık tütün ve 480 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı. Nurtepe Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Hamidiye Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde dün tütün mamulleri satan iş yerlerine yönelik yapılan denetim yapıldı. Kaçak ve bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri sattıkları tespit edilen 3 ayrı iş yerinde yapılan aramalarda 2 bin kutu halinde 400 bin adet boş makaron, 2 bin 800 kutu halinde 560 bin adet dolu makaron, 70 kilogram açık tütün, ve 480 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Yakalanan 4 kişi hakkında ise 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Son dakika haberi! KAĞITHANE'DE İŞ YERLERİNE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Son dakika haberi! KAĞITHANE'DE İŞ YERLERİNE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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