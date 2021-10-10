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"Kadınlar Futboldan Anlamaz" Algısını Yenmek İçin Sahaya Çıktılar

Habermetre - Haberler | Toplum

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi çalışanlarının geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvası'nda bu yıl kadın çalışanlar da yerini aldı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi çalışanlarının geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvası'nda bu yıl kadın çalışanlar da yerini aldı. 2. Geleneksel Futbol Turnuvası'nın açılış karşılaşmasını gerçekleştiren kadınlar, "Kadınlar futboldan anlamaz" algısını yıkmak için halı sahanın tozunu attırdı. Turnuvanın açılışı maçı Hanedan ve Bordo Bereliler arasında oynandı. 4'ü kadınlardan oluşan toplam 18 takımın yer aldığı, dereceye giren takımlara ödülün verileceği turnuva, 26 Kasım'a kadar sürecek.

Mesai sonrası antrenman yapıyorlar

Mezitli Berlin Halı Saha'da gerçekleşen ilk maçın açılış vuruşunu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok yaptı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda çalışan kadın personelin oluşturduğu Hanedan, Bordo Bereliler, Kaplanlar ve Ateş Böcekleri takımları, sahaya çıktı, ter döktü.

Birçoğunun futbol deneyimi olmamasına rağmen bazı toplumsal algıları yıkmak için işe koyulan kadınların bir diğer amacı da kadına yönelik şiddetin son bulması adına farkındalık yaratmak. Hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu bir araya gelen kadınlar, maç için ısınıyor, antrenman yapıyor. Bir süredir antrenmanlarına devam eden kadınlar, çevrelerinden de oldukça güzel tepkiler alıyor.

"Kadınların da başarabileceğini göstereceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'nde görevli Elif Kestek, turnuva için oluşturulan Hanedan Takımı'nın kaptanı olarak görev yapıyor. Kadınların futboldan anlamadığına yönelik algıyı yıkmak için yola çıktıklarını belirten Kestek, "Kadınların başarabileceğine sonsuz kere inanıyorum. Bugün bunu bir kez daha burada göstereceğiz. Arkadaşlarımızın özgüvenini ortaya çıkarmak istedik. Onun için böyle bir girişimde bulunduk. Arkadaşlarımız da çok memnunlar. Onların memnuniyeti de bu konuda doğru düşündüğümüzü ortaya koydu. Hepimiz çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız" dedi.

Çevresindeki tepkileri de paylaşan Kestek, "Herkes önce çok şaşırdı. 'Siz mi oynuyorsunuz, kadınlar mı oynuyor? ' gibi sorular sordular. Çünkü toplumumuzda futbolu sadece erkekler oynar gibi bir algı var maalesef. 'Kadınlar da bunu başarabilir' dedik ve bunu bugün göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Kadınların haberler de çok daha güzel şekilde anılmasını temenni ediyoruz"

Kestek, "Kadına yönelik şiddete son" sloganıyla sahaya çıktıklarını ve kadınların haberler de şiddet ve taciz yerine daha güzel haberler le yer almasını istediklerini söyleyerek, "Bu turnuvayı aslında kadına yönelik şiddete son verilmesi noktasında farkındalık yaratmak amacıyla düzenledik. Bu turnuvanın kadına yönelik şiddeti azaltmasını, kadınların; ekranda, basında, haberler de çok daha güzel şekilde anılmasını temenni ediyoruz" dedi.

"En zor görev olan anneliği yaptıktan sonra bu bizim için çok kolay"

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda görevli otobüs şoförü Sultan Yıldırım da turnuvaya Bordo Bereliler takımının oyuncusu olarak katıldı. "Kadın futboldan anlamaz" algısına karşı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Kadınlar en zor görev olan anneliği yaptıktan sonra otobüsü, uçağı sürdükten sonra bu bizim için çok kolay" dedi. Yıldırım, çevresinden gelen tepkileri de, "Tepkiler çok güzel. Zaten biz otobüs şoförü olduğumuz için bir de futbola girince 'siz zaten yaparsınız. Otobüsü kullandıktan sonra futbol oynaması sizin için çok basit' diyorlar. Çok güzel tepkiler alıyoruz" cümleleriyle ifade etti.

Yayın Tarihi: 10. 10. 2021 08: 59: 30

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