İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da toplu ulaşım araçları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul genelinde İstanbulkart ücretsiz entegrasyonuna dahil İett otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel araçları ile şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul'un işlettiği metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ve Otobüs A.Ş.'ye bağlı araçlar (İstanbul Havalimanı hatları hariç), 29 Ekim Cuma günü ücretsiz olarak hizmet verecek." ifadeleri kullanıldı.

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