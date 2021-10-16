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İsmail Demir'den 'TG40-BA' paylaşımı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İsmail Demir'den 'TG40-BA' paylaşımı

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatar 'TG40-BA'nın, ayarlanabilir kızaklı optik nişangaha ve etkili atışlara sahip olduğunu belirtti.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatar 'TG40-BA'nın, ayarlanabilir kızaklı optik nişangaha ve etkili atışlara sahip olduğunu belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlı olduklarını vurguladı. Demir, "Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA, ayarlanabilir kızaklı optik nişangaha ve etkili atışlara sahip. Sektörümüzün başarılı temsilcisini tebrik ediyoruz" dedi.


İsmail Demir'den 'TG40-BA' paylaşımı

İsmail Demir'den 'TG40-BA' paylaşımı

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Haber: İsmail Demir'den 'TG40-BA' paylaşımı - Haberler
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