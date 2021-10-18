Indian Wells tenis turnuvasında erkeklerde Norrie, kadınlarda Badosa şampiyon oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Indian Wells tenis turnuvasında erkeklerde Norrie, kadınlarda Badosa şampiyon oldu

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
Indian Wells tenis turnuvasında erkeklerde Norrie, kadınlarda Badosa şampiyon oldu

NEW ABD'nin California eyaletinde gerçekleştirilen Indian Wells tenis turnuvasının final karşılaşmalarında, erkeklerde Cameron Norrie rakibi Nikoloz Basilashvili'yi, kadınlarda ise Paula Badosa, Victoria Azarenka'yı eleyerek şampiyon oldu.

NEW ABD'nin California eyaletinde gerçekleştirilen Indian Wells tenis turnuvasının final karşılaşmalarında, erkeklerde Cameron Norrie rakibi Nikoloz Basilashvili'yi, kadınlarda ise Paula Badosa, Victoria Azarenka'yı eleyerek şampiyon oldu.

California'da 4 Ekim'de başlayan tenis turnuvasında, finalde Gürcistanlı Nikoloz Basilashvili'yle eşleşen Camero Norrie, rakibini 3-6, 6-4 ve 6-1'lik skorla mağlup etti. Norrie, California'da şampiyonluk kazanan ilk İngiliz erkek tenisçi oldu.

Indian Wells'in bayanlar finalinde ise 23 yaşındaki İspanyol Paula Badosa, rakibi Belaruslu Victoria Azarenka'yı 7-6, 2-6 ve 7-6'lık set skorlarıyla 2-1 mağlup ederek, 3 saatten fazla süren karşılaşma sonunda şampiyonluğu kazandı.

Indian Wells'i daha önce 2 kez kazanan 32 yaşındaki Azarenka'yı finalde eleyen Badosa, bu sonuçla California'daki turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Ayrıca kariyerindeki en büyük maçtan galip ayrılarak Indian Wells'in kazananı olan Badosa, mayıs ayında Sırbistan Açık'ta Ana Konjuh'u yenerek Women's Tennis Association'daki ilk galibiyetini elde etmişti.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Koray Aydın Sergen Yalçın Şahap Kavcıoğlu
Magazin Edis Alişan Demet Akalın Cristiano
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Güzel Sözler Şans Oyunları Süleyman Soylu Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Indian Wells tenis turnuvasında erkeklerde Norrie, kadınlarda Badosa şampiyon oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 08:28:31. #1.11#