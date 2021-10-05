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2021 yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
2021 yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Erzincan'da 2021 yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu ve Ekonomi Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 2021 yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu ve Ekonomi Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Afad salonunda gerçekleşen toplantıya; Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile yatırımcı kurumların il ve bölge temsilcileri katıldı. Toplantıda, yatırımcı kuruluşların il genelinde yürüttükleri çalışmalar ele alınarak, ilgili kurum temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. - ERZİNCAN

2021 yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

2021 yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: 2021 yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Haberler Ekonomi
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