Gözü gibi baktığı motorunu evinin odasında muhafaza ediyor

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yaşayan Sabahattin Dal, 1970 yıllarında ağabeyinin aldığı ilk motoru evinin misafir odasında saklıyor. Motorunu dışarı çıkarmayan Dal, yüksek fiyat teklif edilmesine rağmen satmıyor.

Kendisini bildi bileli motora düşkün olan Sabahattin Dal, ağabeyinin 1970'li yıllarda aldığı motoru bir süre kullandıktan sonra saklamaya karar verdi. Dal, 20 yıl önce tüm bakımlarını yapıp temizlediği motoru evinini salonuna getirdi. Dal'ın evinin misafir odasına getirdiği motoru, hanelerinin bir parçası oldu. Eve gelen misafirlerin motoru gördüklerinde çok şaşırdıklarını kaydeden Dal, "Motoru çok satın almak istediler ama biz satmadık, satmak da istemiyoruz. Bizim bu motordan maddi bir beklentimiz yok" dedi.

"Motor bizim misafir odamızın bir aksesuarı"

Evinin misafir odasında olan motorun 1969 model olduğunu aktaran motor tutkunu Sabahattin Dal, "Motoru 1970'li yıllarda ağabeyim almıştı o zamanlar biz küçüktük. Halen daha aynı renk aynı modelini koruyor. Ailemize geldiğinde hiç motoru bilmezdik bunu gördük ve sevdik hayatımızdan bir parça oldu. Yıllarca bindik motorcu dükkanımız oldu, yedek parça ve bayimiz oldu. Bu motoru da epeyi kullandıktan sonra kendisine kıyamaz olduk ve misafir odasında muhafaza etmeye karar verdik. Yıllardır misafir odasında gelen misafirlerde bir tepki oluyor misafir odasında motor falan tarzında ama bu motor bizim misafir odamızın bir aksesuarıdır. Ailece seviyoruz motorumuzu. 15-20 senedir evin içerisinde ilk senesi gibi muhafaza edip güzelce baktım. Motoru çok satın almak istediler ama biz satmadık, satmak da istemiyoruz. Bizim bu motordan maddi bir beklentimiz yok. Onun maneviyatı var, yıllar önce tanışmıştık ticareti bitirdik ama aksesuarı evimizden eksik etmedik. Birkaç tane motorumuz daha var ama bunun yeri başka ilk göz ağrımız diye bunu yıllardır misafir odasında muhafaza ediyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ