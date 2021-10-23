Formula 1 ne zaman? Türkiye'deki pistin tekrar takvime dahil olmasının ardından son dönemde büyük ilgi görmeye başlayan Formula 1 son dönemde internette en çok araştırılan konular arasında. Formula 1'e ilgi duyan ve Formula 1 hakkında araştırmalarda bulunmakta. Formula 1 severler internette konuyla ilgili en çok "Formula 1 ne zaman? Formula 1 hangi gün? Formula ne zaman? Formula 1 kalan yarışlar hangileri? İşte Formula 1 yarış takvimi!" sorularını araştırmakta. İşte Formula 1 hakkında merak edilenler.

FORMULA 1 NE ZAMAN?

ABD'de yapılacak olan antrenman yarışı Cumartesi günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Sıralama yarışları Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 24 Ekim Türkiye saati ile 00.00'da başlayacak. Formula 1 Sezonun 17. yarışı ise 24 Ekim Pazar akşamı saat 22.00'da yapılacak.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Formula 1 yarışlarını izlemek isteyenler vatandaşlar Formula 1 heyecanını S Sport 2 kanalında yaşayacak.

FORMULA 1 KALAN YARIŞLAR HANGİLERİ?

17. yarış - ABD (Austin) - 24 Ekim - Saat: 22:00

18. yarış - Meksika (Mexico City) - 7 Kasım - Saat: 22:00

19. yarış - Brezilya (Sao Paulo) - 14 Kasım - Saat: 20:00

20. yarış - Katar (Losail) - 21 Kasım - Saat: 17:00

21. yarış - Suudi Arabistan (Cidde) - 5 Aralık - Saat: 19:00

22. yarış - Abu Dabi (Abu Dabi) - 12 Aralık - Saat: 16:00

FORMULA 1 SIRALAMASI NASIL?

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar

1.Max Verstappen (Hollanda): 262,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 177

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 145

5. Sergio Perez (Meksika): 135

Takımlar

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull: 397.5

3. McLaren: 240

4. Ferrari: 232,5

5. Alpine: 104

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