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Çıntar mantarının fiyatını duyan ormana koşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çıntar mantarının fiyatını duyan ormana koşuyor

Denizli'de yüksek kesimlerde yağışlı havaların ardından çıkan çıntar mantarı, pazarda kilosu 110 TL'den yerini aldı. Talep görmesinin ardından tezgahlarda fiyatı 160 TL'ye çıkan çıntarı toplamak isteyen vatandaşlar, soluğu ormanda aldı.

Denizli'de geçen hafta yüksek kesimlerde meydana gelen yağışların ardından özellikle çam ağaçlarının yanında çıkan çıntar mantarı toplanmaya başlandı.

FİYATI DUYAN ORMANA KOŞUYOR

Vatandaşların sabah saatlerinde ormanlık alana giderek topladıkları çıntar, ilk olarak pazarda 110 TL'den yerini aldı. İlerleyen zamanlarda talebin artmasının ardında kilosunun 160 TL'ye çıktığını duyan vatandaşlar, çıntarı toplamak için ormana akın etti.

Çıntar mantarının fiyatını duyan ormana koşuyor

VATANDAŞLAR FIRSATA ÇEVİRDİ

Yaşlı genç demeden ormanda çıntar toplayan vatandaşlar, çantalarında kilolarca mantarla evlerine dönerken, kimi satarak bunu fırsata çevirdi. Yağışların artmasıyla birlikte çıntarın bu sene bereketli geçmesini bekleyen köylüler, çıntarın yüksek miktarda besin değeri olduğunu söylüyor.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (2)
Riza BOZOKLU:Buralarda kilosu 15-20 lira.
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Ferdi Kurban:orası neresi
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Haber: Çıntar mantarının fiyatını duyan ormana koşuyor - Haberler Ekonomi
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