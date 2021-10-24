Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fener maçı kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 10. Haftası'nda Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadeleyi izlemek ya da takip etmek isteyen vatandaşlar internette en çok "Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fener maçı kaçta?" sorularını araştırmakta. İşte Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki maç ile ilgili detaylar.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 24 Ekim Pazar günü Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Alanyaspor Spor Toto Süper Lig maçı 24 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki zorlu mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe: Berke, Novak, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar Dursun

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?



Fenerbahçe - Alanyaspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Emre Kargın.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında bu akşam oynanacak mücadelenin VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. AVAR hakemliğini ise Bahattin Duran yapacak.

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