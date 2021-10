EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - BAŞKAN TÖREN, "HER NE SEBEP OLURSA OLSUN BU ŞEHRİN TEK BİR İNSANINA BİLE ASLA ARKAMIZI DÖNMEYECEĞİZ"BAŞKAN TÖREN, "HER NE SEBEP OLURSA OLSUN BU ŞEHRİN TEK BİR İNSANINA BİLE ASLA ARKAMIZI DÖNMEYECEĞİZ"BAŞKAN AŞKIN TÖREN GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ ANLAYIŞI İLE ŞEHRİ DİNLEMEYE VE SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her alanda şehri inşa eden çalışmalarının yanında insanı ihmal etmeyen gönül veren gönül alan hemşehrilerinin dertlerini derdi bilen anlayış ve duyguyla onlarla bir araya gelmeyi onlarla hasbihal etmeyi, istek ve taleplerini dinlemeyi ve imkanlar dahilinde çözümler üretmeyi sürdürüyor. Altınordu Belediye Meclis salonunda düzenlenen Halk günü programında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tören, "biz bu milletin kaderini kendimize kader eyledik. Her ne sebep olursa olsun bu şehrin tek bir insanına bile asla arkamızı dönmeyeceğiz" dedi. Göreve geldiği günden bu yana gece gündüz demeden sahada bulunan ve tüm çalışmaları yakından takip eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehrin sokak ve caddelerinde, mahalle ziyaretlerinde her fırsatta bir araya geldiği Altınordulu'lar ile aynı zamanda düzenli olarak sürdürdüğü Halk Günü toplantıları ile de doğrudan iletişim kurarak 'Gönül Belediyeciliği' anlayışı ile her bir hemşehrisinin gönlüne dokunmaya devam ediyor. "BU ŞEHRE VE İNSINIMIZA HİZMET BİZİM VAR OLUŞ SEBEBİMİZDİR"Halk günü toplantısında konuşan Başkan Tören, şehrin hem merkezinde hem de kırsalda çalışmalarda seferberlik ilan ettiklerini söyledi. Klasik Belediyecilik hizmetlerini kesintisiz bir mesai ile sürdürdüklerini ancak bunun yanında Gönül Belediyeciliğini kapsayan Sosyal Belediyecilik ve Yeni Nesil Belediyecilik anlayışı ile şehre ve insana dair hiçbir soruna da kayıtsız kalmadıklarının altını çizdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yıldır ülkemizde yaşanan ve merkezi yatırımlarla ilimizin de payını aldığı değişim ve dönüşümü Yerel kalkınma modeli ile şehirde sürdürülebilir hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden başkan Tören, "Nasıl 20 yıllık bir devletimizin hükümetimizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki yapılan dönüşümden devrimden şehrimiz bir Havalimanı şehrimiz bir Şehir Hastanesi bir Çevreyolu bir Üniversite gibi birçok imkandan yararlanmışsa bunu yerelde biz bu değişimi dönüşümü bir yerel kalkınma modeli ile sürdürebiliriz inancı ile 30 aydır kesintisiz bir mesai yürütüyoruz. " şeklinde konuştu. "Bu şehre ve insanımıza hizmet bizim var oluş sebebimiz" ifadelerini kullanan Başkan Tören açıklamalarını şöyle sürdürdü: "HERKESE EŞİT GÖZLE EŞİT SAYGIYLA EŞİT HÜRMETLE BAKMAK GİBİ BİR MÜKELLEFİYETİM VAR""Şehrin kimliğine yeşil konusundaki taleplerine yanıt veriyoruz. Kadına erkeğine engellisine çocuğumuza garibanına ama bu şehrin geleceği olan vizyonu olarak gördüğüm 2. Kuşak neslimize de katkı veriyoruz. Altınordu Belediye başkanı sıfatıyla yediden yetmiş yediye amasız fakatsız nizasız fasılasız herkese eşit gözle eşit saygıyla eşit hürmetle bakmak gibi bir mükellefiyetim var. Bir gelişme varsa bir kalkınma varsa bir büyüme varsa bir barış bir kardeşlik bir birlik beraberlik varsa 250 bin insanımızın her birinin hanesine bir şekilde yansısın istiyorum. Böyle olursa biz milletimizin dualarına inşallah muhatap oluruz. Valiliğimiz Büyükşehrimiz kamu kurum ve kuruluşlarımız bölgesel ajansımız başta olmak üzere tüm bu alanda şehrin markalaşması gelişmesi insanımızın refahı şehrimizin yükselmesi adına faydalı yararlı her işte herkesle masaya oturmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. ""YOLUMUZ HEP BİRLİKTE ORDUNUN DERELERİ GİBİ SEVGİYE KARDEŞLİĞE VE İYİLİĞE AKMALI""Altınordu ile ilgili bir yaklaşımımız var biz diyoruz ki; Altınordu kardeşliğini tesis ederse yükselir. Altınordu bu inancını kaybetmezse markalaşır. Altınordu Allah'ın lütfu olan bu doğal zenginliklerini muhafaza ederse geleceğin şehirleri arasında yerini alır. Bizim birlikte yaşama iradesini güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da aynı ordunun dereleri gibi sevgiye akmalı yine ordunun dereleri gibi iyiliğe akmalı ve ordunun dereleri gibi yaşatırsan yaşanır şehir olursun ilkesince şehrine ve insanına ön yargısız bakmalı. ""DOĞUMUNDAN ÖLÜMÜNE KADAR BU ŞEHİRDE HERKESLE İLGİLİ BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR""Köylülerimiz var çilekeş eli nasırlı ama eli öpülesi analarımız var gelinlerimiz var onlara müteşekkiriz onlar bizim sessiz gücümüz. Onların çocuklarıyla ilgili kendi hayalleriyle ilgili aileleriyle ilgili hayallerini beklentilerini oturduğumuz yerden seyredemeyiz. Onların da hayatlarına dokunacağız inşallah. Doğumundan ölümüne kadar bu şehirde herkesle ilgili bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu alana tabana 250 bin insanımızın gönlüne kalbine yayarak büyütmek sahip çıkmak istiyoruz. ""BİZ BU MİLLETİN KADERİNİ KENDİMİZE KADER EYLEDİK""Birçok noktada çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Kah bir yeşil alan olarak göreceksiniz kah bunu işletme tesisimizle göreceksiniz. Kah bunu öğrencimize kadınımıza engellimize bir hizmet olarak göreceksiniz ama görmeyeceğiniz tek şey biz bu milletin kaderini kendimize kader eyledik. Asla bu şehrin her ne sebep olursa olsun tek bir insanına bile arkamızı dönmeyeceğiz ve mağrurlanmayacağız. Mazlumun hukuku da bu şehrin orta sınıfının hukuku da gencinin çocuğunun yetiminin hukuku da iş insanının sermayenin hukuku da bize emanet. Dolayısı ile burada asla bu sosyal barıştan barış ikliminden bu kardeşlik ikliminden taviz vermeden şehrimizin yapısal sorunlarını beklentilerini modern ve çağdaş şehirleşme yolundaki ihtiyaçlarını popülizminden uzak rasyonel akılcı ve faydacı bir prensiple ilkeyle anlayışla bütüncül bir şekilde sürdürülebilir kılmanın altyapısını da hazırlayarak inşallah uygulamada kararlığımızı da yanına koyarak gerçekleştireceğiz. ""BİZİM EN BÜYÜK SERMAYEMİZ GÖNLÜMÜZ""Her bir sosyal kesim için derdimiz olduğunu fikrimiz olduğunu bir düşüncemiz bir projemiz olduğunu bilmenizi isterim. Bilmediğimiz bir mahallede bilmediğimiz bir apartmanda bilmediğimiz bir hanede belki kalbimizin duymadığı bir sessiz çığlığa çare oluruz çözüm oluruz düşüncesiyle çalışıyoruz. Bu milletin 7'den 70'e her bir ferdinin esnafının çocuğunun, gencinin kadınının, engellisinin çiftçisinin derdine ortak olmaya devam edeceğim. Sınırsız imkanlarım yok yetkim kaynağım sınırlı. Ama Ta ki siz derdinizle helalleşinceye kadar, sorununuzu çözünceye kadar gönül vermek el tutmak omuz omuza bu dertle dertlenmek için sermayeye ihtiyaç yok sermayemiz gönlümüz. "Halk gününe katılan 50'ye yakın vatandaşı tek tek dinleyen Başkan Tören, sorunlara çözüm üretmek üzere ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

