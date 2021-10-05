Esra Akkaya kimdir? Masumlar Apartmanı Rüya'nın annesi kim? Esra Akkaya kaç yaşında, nereli? Esra Akkaya biyografisi! - Haberler
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Esra Akkaya kimdir? Masumlar Apartmanı Rüya'nın annesi kim? Esra Akkaya kaç yaşında, nereli? Esra Akkaya biyografisi!

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Esra Akkaya kimdir? Masumlar Apartmanı Rüya'nın annesi kim? Esra Akkaya kaç yaşında, nereli? Esra Akkaya biyografisi!

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Esra Akkaya, sevilen dizi Masumlar Apartmanı'na katıldı. Rüya karakterinin annesine hayat verecek olan Esra Akkaya'nın hayatı merak edildi. Peki, Esra Akkaya kimdir? Masumlar Apartmanı Rüya'nın annesi kim? Esra Akkaya kaç yaşında, nereli? Esra Akkaya hayatı ve biyografisi nedir? Esra Akkaya hangi dizilerde oynadı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı seyirciler tarafından yeni sezonda da ilgiyle takip ediliyor. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Esra Akkaya, sevilen dizi Masumlar Apartmanı'na katıldı. Rüya karakterinin annesine hayat verecek olan Esra Akkaya'nın hayatı merak edildi. Peki, Esra Akkaya kimdir? Masumlar Apartmanı Rüya'nın annesi kim? Esra Akkaya kaç yaşında, nereli? Esra Akkaya hayatı ve biyografisi nedir? Esra Akkaya hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar haberimizde...

ESRA AKKAYA KİMDİR?

1970 İstanbul doğumlu Esra Akkaya 51 yaşındadır. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Akkaya Mahallenin Muhtarları, Muhteşem Yüzyıl, Günaydın İstanbul Kardeş gibi projelerde yer aldı. 1983'te Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'yla sanat hayatına atılan Akkaya 1988'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarını tamamladı. Akkaya bu esnada İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda "Büyük Miras" adlı oyunda oynadı. Kariyer hayatı boyunca tiyatroyla iç içe olan Akkaya 2010'da kardeşleri Kaya Akkaya ve Sarp Akkaya ile beraber AKKAdemi Tiyatro'yu kurdular. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Esra Akkaya 1999-2000 seneleri arasında Tetkin Dikinciler ile evlilik yaptı. 2008'de ise iş adamı Harun Uygural ile nikah masasına oturdu. Ancak ikili, 2016'da boşanma kararı aldı. Akkaya iki sonuçsuz hamileliğin ardından Etiyopya'dan evlat edindi. Akkaya Instagram'da "esraakkaya" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

ESRA AKKAYA MASUMLAR APARTMANI RÜYA'NIN ANNESİ KİMDİR?

Esra Akkaya, ekranların en çok seyredilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nın setinde yer aldı. Dizi ve sinema oyuncusu olan Akkaya, Melisa Şenolsun'un oynadığı Rüya karakterinin annesi olarak diziye girdi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Haber: Esra Akkaya kimdir? Masumlar Apartmanı Rüya'nın annesi kim? Esra Akkaya kaç yaşında, nereli? Esra Akkaya biyografisi! - Haberler
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