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Edirne'de asayiş

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Edirne'de asayiş

Keşan'da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araç ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araç ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Keşan Belediyesi zabıta ekipleri ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ekipleriyle yapılan denetimde 14 araç ve sürücü denetlendi.

Kurallara uymadığı tespit edilen 7 sürücüye 17 bin 613 lira ceza yazıldı.

27 bıçak ele geçirildi

Keşan'da bulundurulması ve satılması yasak 27 bıçak ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Büro Amirliği ekipleri yaptıkları denetimlere Ö.Y'nin seyyar satışını yaptığı bıçaklara el koydu.

Şüpheli Ö.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edirne'de asayiş

Edirne'de asayiş

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