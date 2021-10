Dota 2 The International'ın 18 milyon dolarlık ödülünün kazanı Team Spirit oldu

Uluslararası Arena, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da gerçekleşti. Valve, turnuvanın seyircili olmasına karar vermişti, ancak COVID-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanması kararına geçilmişti.

10 YILIN ARDINDAN TURNUVAYI KAZANAN İLK DOĞU AVRUPA TAKIMI OLDU

The Interantional için büyük ödül havuzu, Valve tarafından Compendium ve Battlepass satışları yoluyla bir topluluk çabası ile birlikte finanse edildi. Moskova merkezli Team Spirit, Natus Vincere'nin 2011'de The International'ın açılışını kazanmasında nbu yana The International'ı kazanan ilk doğu Avrupa takımı oldu.

ÖDÜL BEŞ OYUNCU ARASINDA BÖLÜNDÜ

The International için 40 milyon dolarlık ödül havuzu sadece rekabetçi bir oyun etkinliği için şimdiye kadarki en büyük havuz değildi, aynı zamanda geleneksel sporlar olarak kabul edilebilir olanlarla karşılaştırıldığında da üst sıralarda yer alıyordu. Dota 2'nin para ödülü beş oyuncu arasında bölündü.

İZLENME REKORU KIRDI

Ayrıca Team Spirit ve Team Secret arasında oynanan The International finalinde Esports Charts tarafından paylaşılan istatistiklere göre final Twitch üzerinden 2,7 milyon en yüksek izleyici ile izlenme rekoru kırmış oldu.

SEYİRCİ KATILIMI İPTAL EDİLDİ

Valve, Dota 2 The International turnuvasını seyircili izleme planlarını oluşturmuştu fakat COVID-19 ile ilgili endişeleri nedeniyle The International'ı seyircisiz izleme kararına varıldı.

Şirket, "Hayranları etkinliğe canlı olarak kabul etmekten başka bir şey istemedik, ancak artık bunu hem izleyicilerin hem de katılımcıların sağlığını ve refahını ön planda tutan bir şekilde yapamayacağız." dedi. Bilet alanların paraları otomatik olarak iade edildi.

