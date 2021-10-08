Diyarbakır merkezli 4 ilde 'Narko-terör-finans-3' operasyonu başlatıldı - Haberler
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Diyarbakır merkezli 4 ilde "Narko-terör-finans-3" operasyonu başlatıldı

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Diyarbakır merkezli 4 ilde

Diyarbakır merkezli 4 ilde "Narko-terör-finans-3" operasyonu başlatıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 4 ilde "Narko-terör-finans-3" operasyonu başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, haklarında yakalama kararı çıkarılan 71 şüpheliye yönelik, Diyarbakır, İstanbul, Bursa ve Adana'da operasyon başlatıldığı belirtildi.

"Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelik, uyuşturucu ile terörün bağlantısını ortaya koyan operasyona, jandarma özel harekat, jandarma komando ve jandarma narkotik unsurlarından oluşan 64 tim 1210 personel katılıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, kentte mayıs ve haziran aylarında uyuşturucudan elde ettikleri gelirle terör örgütü PKK/KCK'ya finansal destek sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 121 şüpheliden 105'inin tutuklandığı aktarıldı.

Diyarbakır merkezli 4 ilde Narko-terör-finans-3 operasyonu başlatıldı

Diyarbakır merkezli 4 ilde Narko-terör-finans-3 operasyonu başlatıldı

Diyarbakır merkezli 4 ilde Narko-terör-finans-3 operasyonu başlatıldı

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri
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