Dersler online mı olacak? Okullar online mı devam edecek 2021? sorularına yanıt aranıyor. Okullar online eğitime mi geçecek? Okullar kapanıyor mu? Okullar ne zaman kapanacak? sorusu gündemin en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Peki, Okullar kapanacak mı? Okullar online eğitime mi geçecek? Okullar online mı devam edecek? İşte detaylar... Okullar kapandı mı son dakika?

DERSLER ONLINE MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'te başlayan Kabine toplantısına başkanlık ediyor. Okullar ile ilgili son dakika gelişmeleri sorgulanıyor. Okullarda yüz yüze eğitim devam ediyor. Artan vaka sayılarıyla okullardaki eğitimin nasıl olacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün gerçekleşti. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda, okulların online eğitime geçeceğine dair bir açıklamada bulunmadı. Dersler aynı şekilde işlenmeye devam edecek. Okulların kapanmasına dair karar bulunmuyor.Kabine Toplantısı sonrası okulların son durumu belli oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okullarda ilk ara tatil, (birinci dönem ara tatili) 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

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