Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti - Haberler Ekonomi
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Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Doların 9.10 ile tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından Beştepe'de dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.

Yeni haftayla birlikte yükselişini hızlandıran Dolar, 9 liranın üzerine çıktı. Hafta başından beri rekor üstüne rekor kıran kur, 9,10 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu gelişmelerin ardından Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAVCIOĞLU'NU KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı.

"ERDOĞAN'IN KAVCIOĞLU'NDAN SOĞUDUĞU" İDDİASINA YALANLAMA GELMİŞTİ

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na olan güvenini kaybettiğine ve kendisinden "soğuduğuna" ilişkin haberine yalanlama gelmişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Yalan/sahte habereskiden sosyal medyanın sorunuydu. Görünüşe göre artık ana akım medya da aynı sorundan muzdarip. Büyük kuruluşların bile böyle yalanlar yayması son derece endişe verici" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti

Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Yükselişini sürdüren dolardan yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

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