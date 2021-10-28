KÜTAHYA (İHA) - Simav'da bin 300 rakımda kestane hasadı

Simav dağlarının 700 ile bin 300 rakımdaki 30 kilometrelik bir alanda bulunan, kestane ağaçlarında kestane hasadı başladı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde kestane hasadı başladı.

Simav dağlarının 700 ile bin 300 rakımdaki 30 kilometrelik bir alanda bulunan kestane ağaçlarında hasat başladı.

Kestane hasadı yapan Ayşe Arslan (39), yağmurların az olmasına rağmen hasattan memnun olduklarını belirtti. Arslan, "Simav yöresinin en lezzetli kestanesi Demirciköy dağlarında yetişiyor. Arazimizdeki kestanelerin toplama işine başladık, bu yıl mahsul güzel. Pazara inen kestane fiyatının 30 ile 40 lira arasında olduğunu öğrendik. Bu bölgede yetişen kestanelerin kokusu, aroması ve lezzeti çok güzel. Bu yıl makine ile kestane silkimi yapıldığı için hem zamandan tasarruf yapıyoruz, hem de kaza riski en aza iniyor" dedi.

Gençlik yıllarında zor şartlar altında kestane toplandığını söyleyen 60 yaşındaki Dudu Korkmaz, traktörlerin ve araçların çıkamadığı dağlık alanlarda, yük hayvanlarını kullandıklarını belirtti. Korkmaz, "Kestane ağacına babamız çıkar sırıkla kestaneleri silkerdi. Kestane toplama işini kendimiz yapardık" diye konuştu.

Traktöre takılı aparat ile kestane silkme işi yapan Hasbi Çağan, makine ile yapılan kestane toplama işinde ağaçtan düşme kazalarının olmadığını ifade etti.

Kestane piyasasında çok önemli bir yeri olan Simav'ın lezzetiyle ünlü kestanesinin, içinde omega 3 ve omega 6 yağları bulunduruyor. Öğrenmeyi ve hafızayı geliştirmenin yanı sıra Alzheimer hastalığının önlenmesinde önemli olan Simav kestanesinin kan dolaşımını da hızlandırdığı belirtildi.

Bölgede bu yıl yaklaşık bin 500 ton kestane elde edilmesi tahmin ediliyor.