Bakan Kurum: Yeşil dönüşüme liderlik eden ülke olmak istiyoruz (3)

İZMİR (DHA) - 'DEPREMDE BİR SÖZ VERMİŞTİK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından İzmir depreminin yıkıcı etkisini gösterdiği Bayraklı ilçesine geldi. İlçedeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) şantiyelerini ziyaret eden Kurum, "Bayraklı'daki kentsel dönüşüm projemizi inceledikten sonra depremzede kardeşlerimiz ve derneklerimizle bir araya geleceğiz. Depremde bir söz verdik. Tüm depremzede kardeşlerimiz evlerine girene kadar bu sürecin takipçisi olacağımızı, elimizi İzmir'den çekmeyeceğimizi söyledik. Hep birlikte Valimiz, milletvekillerimizle bu süreci yakinen takip ediyoruz. Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile konutlarımızın temellerini atmıştık ve bir yıl içinde tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Depremin birinci yıldönümünde de inşaatlarımız bitme noktasına geldi" dedi.

İzmir'de yeni bir kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirileceğini açıklayan Bakan Kurum, "Yeşildere bölgesinin İzmir'e yakışmadığını düşünüyorum. İnşallah bu bölgede örnek bir dönüşüm projesi yapacağız. 500 konutla başlayacağız. Etap etap bu projeleri yürütmek istiyoruz. Yeşildere vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu, yol üzerinden dahi görünüyor. Riskli yapıların bertarafını sağlayarak daha yaşanabilir alanlarda örnek bir projeyi başlatacağız. Buna ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü görüşmeleri yapacaklar. Bir Kentsel Dönüşüm Ofisi kuracağız. Vatandaşlarımızın rızalarını almak suretiyle ada bazında dönüşümü başlatacağız. Bunun dışında da gelen taleplere her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

Hande NAYMAN/İZMİR,